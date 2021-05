Jacobs fa 9 95 a Savona | record italiano dei 100 metri

Leggi su italiasera

(Di giovedì 13 maggio 2021) Marcell(Fiamme Oro) nella leggenda dell’atletica italiana. L’azzurro abbatte ildei 100firmando il tempo di 9.95 a, in batteria, con +1.5 di vento a favore. Il campione europeo indoor dei 60 è il secondo azzurro sotto la barriera dei 10 secondi dopo il 9.99 di Filippo Tortu nel 2018. “Non ho realizzato quello che è successo, lo farò stasera, quando sarò a letto e so già che non prenderò sonno – è sicuro -. Avrei voluto correre la finale ma mentre mi scaldavo ho avuto un piccolo crampo al polpaccio e non ho voluto rischiare nulla, visto che è soltanto la prima gara della stagione. Il mio obiettivo era scendere sotto i dieci secondi e ce l’ho fatta… ora testa alla prossima gara, sabato 22 a Rieti” ha detto l’azzurro che ha poi rinunciato a correre la finale ...