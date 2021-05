Italiani sempre più poveri e sfiduciati: ecco i dati del dramma economico (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – Un tracollo economico che definire allarmante non aiuterebbe a comprendere la portata di un disastro già in atto. Perché i numeri – che non mentono mai – fotografano la tragica realtà: gli Italiani sono sempre più poveri. Chi evoca il rischio del baratro è purtroppo ingenuamente ottimista. Nel baratro ci siamo già. Vediamo allora i dati esatti di questo dramma emersi dal Rapporto Italia 2021 di Eurispes, presentato oggi. Italiani sempre più poveri: i dati schiaccianti “Secondo i dati di banca d’Italia”, fa notare il presidente di Eurispes, Gian Maria Fara, “già nei primi mesi di emergenza sanitaria la metà delle famiglie italiane ha subìto una riduzione nel reddito famigliare di circa il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – Un tracolloche definire allarmante non aiuterebbe a comprendere la portata di un disastro già in atto. Perché i numeri – che non mentono mai – fotografano la tragica realtà: glisonopiù. Chi evoca il rischio del baratro è purtroppo ingenuamente ottimista. Nel baratro ci siamo già. Vediamo allora iesatti di questoemersi dal Rapporto Italia 2021 di Eurispes, presentato oggi.più: ischiaccianti “Secondo idi banca d’Italia”, fa notare il presidente di Eurispes, Gian Maria Fara, “già nei primi mesi di emergenza sanitaria la metà delle famiglie italiane ha subìto una riduzione nel reddito famigliare di circa il ...

