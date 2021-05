Italia, Mancini su Verratti: «L’ho sentito, è fiducioso e lo sono anche io» (Di giovedì 13 maggio 2021) Roberto Mancini ha parlato dell’infortunio subito di Marco Verratti che potrebbe mettere in pericolo la sua presenza all’Europeo Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Marco Verratti infortunatosi al ginocchio e che potrebbe essere a rischio per l’Europeo. Verratti – «L’infortunio che ha subito non è semplice, ma manca ancora un mese e sono abbastanza fiducioso. L’ho sentito e anche lui è fiducioso. Vedremo nelle prossime settimane». GRUPPO AZZURRO – «Siamo partiti da una situazione difficile. Abbiamo puntato sui giovani e credo che abbiamo fatto bene. I giocatori più esperti li hanno aiutati sia dentro che fuori dal ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Robertoha parlato dell’infortunio subito di Marcoche potrebbe mettere in pericolo la sua presenza all’Europeo Roberto, commissario tecnico della Nazionalena, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Marcoinfortunatosi al ginocchio e che potrebbe essere a rischio per l’Europeo.– «L’infortunio che ha subito non è semplice, ma manca ancora un mese eabbastanzalui è. Vedremo nelle prossime settimane». GRUPPO AZZURRO – «Siamo partiti da una situazione difficile. Abbiamo puntato sui giovani e credo che abbiamo fatto bene. I giocatori più esperti li hanno aiutati sia dentro che fuori dal ...

