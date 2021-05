Israele schiera le truppe: sale la tensione al confine con Gaza (Di giovedì 13 maggio 2021) Israele schiera le sue truppe al confine con la Striscia di Gaza. Negli ultimi giorni non sono mai cessati i bombardamenti tra i due schieramenti. Al contrario, si assiste a uno spirale di violenza. Mentre l’Occidente si limita ai proclami, in Medio Oriente è guerriglia aperta. Ma la situazione potrebbe degenerare. Si è perso il Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021)le suealcon la Striscia di. Negli ultimi giorni non sono mai cessati i bombardamenti tra i duementi. Al contrario, si assiste a uno spirale di violenza. Mentre l’Occidente si limita ai proclami, in Medio Oriente è guerriglia aperta. Ma la situazione potrebbe degenerare. Si è perso il

justeucitizen : @JoeWolve Però io non è che se IV si schiera totalmente verso Israele (o Letta, applaudendo Salvini), dico che hann… - nmirotti : @elvielly @Laila76913893 Ok, ci credo. Ma x logica deduzione, ne ricavo che IV si schiera decisamente a favore di I… - s_mendolia : RT @Satiraptus: #Salvini si schiera dalla parte di #Israele: gli devono aver detto che là si mangia molto meglio che in #Palestina. @BADU_… - Daviderel4 : RT @Satiraptus: #Salvini si schiera dalla parte di #Israele: gli devono aver detto che là si mangia molto meglio che in #Palestina. @BADU_… - laduraveritas : Chi si schiera con #Israele, chi si schiera con la #Palestina, ma quando c'è da schierarsi con l'Italia dove siete? -