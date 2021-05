Israele e Palestina | così l’Italia può spegnere il fuoco Parla Fassino

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 maggio 2021) È un bagno di sangue. All’alba ci si sveglia tra sirene e macerie. Le ragioni delle parti in causa si giocano sulla conta dei cadaveri. Il Medioriente, ora più che mai, è una polveriera. Per tentare una de-escalation di violenza nel conflitto con, la rappresentante diplomatica palestinese Abeer Odeh ha lanciato, attraverso Formiche.net, una proposta.potrebbe convocare un tavolo per arrivare a una trattativa di pace fra lo Stato Ebraico e la. Giriamo la domanda a Piero, deputato del Pd e presidente della Commissione Esteri della Camera, profondo conoscitore delle lacerazioni mediorientali.potrà farsi promotrice di un dialogo di pace trae laha sempre ...