Israele, colpiti obiettivi militari di Hamas. Biden: “Tel Aviv ha diritto di difendersi” (Di giovedì 13 maggio 2021) Ancora una notte di guerra in Israele, colpita da altri cinquecento razzi di Hamas nelle ultime 24 ore. Sul totale dei razzi lanciati (da lunedì circa 1.500) l’85% per cento è stato frenato dall’Iron Dome, il sistema di difesa israeliano. Ferma la risposta dell’esercito di Tel Aviv, che nella notte con i suoi caccia ha colpito importanti centri militari di Hamas e abitazioni dei comandanti dell’organizzazione. Dall’inizio delle ostilità sono 67 le vittime palestinesi, tra cui 14 tra donne e bambini – segnala il ministero della Sanità palestinese – e sette quelle israeliane, compreso un bambino di sei anni ucciso a Sderot, città al confine con la Striscia di Gaza. Gli scontri nelle città Per Israele, oltre alla guerra aerea, contenibile grazie ai sofisticati sistemi di difesa, un grosso ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 maggio 2021) Ancora una notte di guerra in, colpita da altri cinquecento razzi dinelle ultime 24 ore. Sul totale dei razzi lanciati (da lunedì circa 1.500) l’85% per cento è stato frenato dall’Iron Dome, il sistema di difesa israeliano. Ferma la risposta dell’esercito di Tel, che nella notte con i suoi caccia ha colpito importanti centridie abitazioni dei comandanti dell’organizzazione. Dall’inizio delle ostilità sono 67 le vittime palestinesi, tra cui 14 tra donne e bambini – segnala il ministero della Sanità palestinese – e sette quelle israeliane, compreso un bambino di sei anni ucciso a Sderot, città al confine con la Striscia di Gaza. Gli scontri nelle città Per, oltre alla guerra aerea, contenibile grazie ai sofisticati sistemi di difesa, un grosso ...

