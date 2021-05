Israele bombarda un villaggio a Nord di Gaza: «Almeno 11 morti e 50 feriti» (Di giovedì 13 maggio 2021) Il conflitto tra Israele e la Striscia di Gaza continua a mietere vittime. Nel villaggio palestinese di Um el-Nasser, nel Nord della Striscia, secondo i media locali Almeno 11 palestinesi sono rimasti uccisi e 50 feriti in un bombardamento israeliano. Sei sarebbero membri della famiglia locale Tanani. Fra i morti ci sarebbero anche dei bambini. Le autorità sanitarie di Hamas non hanno ancora confermato la notizia, quelle israeliane non hanno commentato. Di sicuro c’è che le città di Israele sono tornate a essere il fronte degli scontri. Dopo i bombardamenti degli ultimi giorni arrivati in seguito alle tensioni iniziate dalla Spianata delle moschee a Gerusalemme, nella notte di mercoledì 12 maggio c’è stata ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) Il conflitto trae la Striscia dicontinua a mietere vittime. Nelpalestinese di Um el-Nasser, neldella Striscia, secondo i media locali11 palestinesi sono rimasti uccisi e 50in unmento israeliano. Sei sarebbero membri della famiglia locale Tanani. Fra ici sarebbero anche dei bambini. Le autorità sanitarie di Hamas non hanno ancora confermato la notizia, quelle israeliane non hanno commentato. Di sicuro c’è che le città disono tornate a essere il fronte degli scontri. Dopo imenti degli ultimi giorni arrivati in seguito alle tensioni iniziate dalla Spianata delle moschee a Gerusalemme, nella notte di mercoledì 12 maggio c’è stata ...

Advertising

MMastrantuono : RT @Pinucci63757977: Tra le sorprese della vita non speravo di annoverare un segretario del Pd applaudire a scena aperta Salvini in piazza… - AlidaBottiglion : RT @opificioprugna: Che periodo ragazzi, il #virus, #vaccino si vaccino no, #Israele che bombarda #Gaza, #Gemma che forse lascia #Uominiedo… - patriziaspinil1 : RT @LaVieEnRouge1: Eravate Charlì Eravate Parì Ma quando Israele bombarda #Gaza ?????? state tutti a dormì. Sèrvi dei sèrvi dei sèrvi dei sè… - darfil2 : RT @CremaschiG: E adesso che fa #Netanyahu bombarda il #Vaticano ? E i politicanti italiani ieri scesi in piazza per sostenere bombe e #Ap… - clara_muollo : RT @LaVieEnRouge1: Eravate Charlì Eravate Parì Ma quando Israele bombarda #Gaza ?????? state tutti a dormì. Sèrvi dei sèrvi dei sèrvi dei sè… -