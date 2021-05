(Di giovedì 13 maggio 2021) Prosegue l’attività dellain materia di controllo della filiera della pesca e tracciabilità deia tutela della risorsa ittica, dei tanti pescatori professionali ligi alle regole e dei consumatori stessi. L’attenzione del Centro di controllo regionale della Direzione marittima di Civitavecchia si è focalizzata sulla provincia di Viterbo e le, operando nei territori di Montefiascone, Viterbo e Ponza. Nel corso delle attività di controllo che hanno riguardato diverse attività commerciali di vendita al dettaglio di prodotto ittico, i militari hanno riscontrato alcune irregolarità con particolare riguardo alla mancanza delle informazioni obbligatorie in materia di tracciabilità ed etichettatura. A consuntivo dell’attività ispettiva sono state elevate tre sanzioni ...

Advertising

CorriereCitta : Isole Pontine: oltre 150 chili di prodotti ittici sequestrati dalla Guardia Costiera - CisSantoStefano : RT @LazioInnova: ??Oggi primo appuntamento con il Laboratorio di Innovazione della @RegioneLazio per le isole pontine di Ventotene e Santo… - LazioInnova : ??Oggi primo appuntamento con il Laboratorio di Innovazione della @RegioneLazio per le isole pontine di Ventotene e… - infotemporeale : Ventotene / Maltempo, l’Astral infomobilità annuncia la “soppressioni collegamenti isole pontine” - Lazio_TV : FORMIA: MALTEMPO, INTERROTTI I COLLEGAMENTI CON LE ISOLE PONTINE. -

Ultime Notizie dalla rete : Isole Pontine

IlFaroOnline.it

L'attenzione del Centro di controllo regionale della Direzione marittima di Civitavecchia si è focalizzata sulla provincia di Viterbo e le, operando nei territori di Montefiascone, ...Anche il Lazio dal 3 maggio ha comunicato l'avvio della campagna vaccinale per rendere Covid - free le proprieprincipali, le, su tutte Ponza e Ventotene . Più complessa la situazione ...Prosegue l’attività della Guardia costiera in materia di controllo della filiera della pesca e tracciabilità dei prodotti a tutela della risorsa ittica, dei tanti pescatori professionali ligi alle reg ...CIVITAVECCHIA - La Guardia costiera di Civitavecchia ha sequestrato oltre 150 chilogrammi di prodotto ittico. Prosegue l’attività dei militari in materia di controllo della filiera della pesca e tracc ...