Isola dei famosi: Francesca Lodo è rinata (Di giovedì 13 maggio 2021) Come stanno andando le cose per Francesca Lodo, dopo la decisione di restare a Playa Imboscadissima insieme a Beatrice Marchetti? L’eliminazione al televoto aveva spiazzato la naufraga dell’Isola dei famosi, c he sembra invece ora rinata. Un nuovo viaggio e una nuova Isola sono iniziate anche per lei. Da quando è stata eliminata dall’Isola dei famosi, ha lasciato i suoi compagni di avventura ed è approdata su Playa Imboscadissima, accettando di Articolo completo: dal blog SoLodonna Leggi su solodonna (Di giovedì 13 maggio 2021) Come stanno andando le cose per, dopo la decisione di restare a Playa Imboscadissima insieme a Beatrice Marchetti? L’eliminazione al televoto aveva spiazzato la naufraga dell’dei, c he sembra invece ora. Un nuovo viaggio e una nuovasono iniziate anche per lei. Da quando è stata eliminata dall’dei, ha lasciato i suoi compagni di avventura ed è approdata su Playa Imboscadissima, accettando di Articolo completo: dal blog Sonna

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - Sarottola_ : Poi ci chiediamo perché in Italia, niente venga preso sul serio. Niente. Aspetto di vedere il Bassetti e la Marino,… - IsolaDeiFamosi : Andrea usa parole forti per l'unificazione dei due gruppi. Severo ma giusto??? #Isola -