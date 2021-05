Isola dei Famosi | ex naufrago contro Elettra Lamborghini | “È inutile”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Un duro attacco quello fatto adda un exdell’deiche non si è risparmiato sull’opinionista. Parole molto forti quelle cheha ricevuto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

... mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'sono attualmente tre. Trentino, 53 ... Il totalepazienti ospedalizzati è pari a 68, di cui 18 in rianimazione.Andrea non riesce ad abituarsi al nuovo gruppo, mentre Miryea è contro l'atteggiamento di Angela. Anche il comportamento della campionessa fa ...L'Isola dei Famosi, Brando Giorgi si è scagliato contro Valentina Persia: l'ex naufrago ci è andato già pesante con la collega.Un duro attacco quello fatto ad Elettra Lamborghini da un ex naufrago dell'Isola dei Famosi che non si è risparmiato sull'opinionista.