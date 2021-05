Isola dei Famosi | “Elettra Lamborghini è inutile e noiosa” | l’opinionista attaccata da un ex Naufrago

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il Visconte Ferdinando Guglielmotti non apprezzanel ruolo di opinionista de L’dei, e non teme di elargire la sua opinione.

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - lampedusatoday : A Linosa, isola dalla personalità sorprendente, natura incontaminata e facciate dipinte a tinte forti si accompagna… - ADM_assdemxmi : RT @ComuneMI: ?? Baggio, Isola e Chiaravalle sono i primi protagonisti del viaggio alla scoperta dei #quartieri della campagna di Yes Milano… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Corriere della Sera

Martedì pomeriggio i carabinieri didel Liri e i loro colleghi del Norm di Sora, oltre ad ... i carabinieri spiegano in un comunicato che " la reazione inconsultatre aggressori di origine ...... sulle gite all'Gallinara, sulle immersioni e sulle uscite di snorkeling. Per informazioni è ... Il circolo del tennis di Loano offre un pacchetto '5 più 1 gratuito' su prenotazionicampi e ...Roberto Ciufoli sente di essere diventato il nuovo bersaglio dell'Isola dei famosi 2021: il comico romano dopo l'ultima nomination si sente circondato da serpenti pronto a morderlo. NOTIZIA di ...Ecco una lista di alcune isole del mondo in cui è possibile vivere e lavorare ma senza spendere un patrimonio.