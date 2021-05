Isola dei Famosi, Brando Giorgi mostra i muscoli contro una naufraga (Di giovedì 13 maggio 2021) Isola dei Famosi al pepe, per il gusto dei telespettatori. Le polemiche insaporiscono questa edizione del reality, ora c’è un duro attacco ad una naufraga. Tanti vip che hanno preso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 13 maggio 2021)deial pepe, per il gusto dei telespettatori. Le polemiche insaporiscono questa edizione del reality, ora c’è un duro attacco ad una. Tanti vip che hanno preso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - hotroppiaccount : RT @liuclav: no comunque dobbiamo fare una petizione per una seconda serata settimanale di #chilhavisto un po’ come il GFVIP o l’isola dei… - chitxmmuort : RT @firstd6te: Mannaggia a Dio la tl sembra L'Isola dei Famosi -