Isola dei famosi, Andrea Cerioli disperato: "vivo male!" (Di giovedì 13 maggio 2021) Andrea Cerioli sta soffrendo in maniera molto forte e vivida l'unione dei due gruppi di naufraghi; tra primitivi e arrivisti è guerra, nonostante siano ormai un unico gruppo che punta alla sopravvivenza. La rottura degli equilibri ha causato un nuovo crollo emotivo ad Andrea che ha fatto una dichiarazione sconcertate ai suoi amici di percorso più intimi. Scopriamo cosa ha detto. Andrea Cerioli si sta trascinando ogni giorno che passa Articolo completo: dal blog SoloDonna

