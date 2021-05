Irina Shayk sexy su Instagram in Senza veli e perizoma

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Mantieni vivo il tuo splendore”, consigliasu… e sa bene di cosa parla. A 35 anni la modella russa ècome non mai. Domina ancora le passerelle e le copertine patinate, noncurante della concorrenza sempre più agguerrita. La sua stella continua a brillare luminosa nella galassia delle top model, anche se quale sia il suo segreto per essere sempre così perfetta rimane un mistero. Sui social sfoggia un corpo da paura, e non esita ad esibirsi in pose sensualissime con solo… unaddosso.testimonial seminuda per Aloè stata scelta da Alo come testimonial per la nuova linea wellness. Lo scopo è quello di promuovere prodotti per la cura della pelle, e qui ce n’è davvero tanta in ...