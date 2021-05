Iran, ragazzo di 20 anni decapitato dai suoi familiari perché gay (Di giovedì 13 maggio 2021) decapitato perché gay. Un 20enne Iraniano è stato brutalmente ucciso dai suoi stessi familiari a causa del suo orientamento sessuale. Alireza Fazeli-Monfared, questo il nome del ragazzo, aveva programmato di fuggire dall’Iran per cercare rifugio in Turchia dove si sarebbe ricongiunto con il suo fidanzato. Purtroppo però le cose non sono andate per il verso giusto. Il giovane infatti è stato decapitato dalla sua stessa famiglia che non ne accettava l’omosessualità. Si tratta di un cosiddetto “delitto di onore” messo a punto dal fratellastro e da due cugini della vittima che sostenevano che la sua omosessualità era una vergogna per tutta la famiglia. Come riporta IranWire, almeno tre persone sono state arrestate in relazione ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021)gay. Un 20enneiano è stato brutalmente ucciso daistessia causa del suo orientamento sessuale. Alireza Fazeli-Monfared, questo il nome del, aveva programmato di fuggire dall’per cercare rifugio in Turchia dove si sarebbe ricongiunto con il suo fidanzato. Purtroppo però le cose non sono andate per il verso giusto. Il giovane infatti è statodalla sua stessa famiglia che non ne accettava l’omosessualità. Si tratta di un cosiddetto “delitto di onore” messo a punto dal fratellastro e da due cugini della vittima che sostenevano che la sua omosessualità era una vergogna per tutta la famiglia. Come riportaWire, almeno tre persone sono state arrestate in relazione ...

