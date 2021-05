“Io e Fede abbiamo deciso”. Chiara Ferragni, ad annunciarlo è lei stessa su Instagram. Fan senza parole: “Ma perché?” (Di giovedì 13 maggio 2021) Un annuncio bellissimo quello di Chiara Ferragni. No, non si tratta di un altro bambino, ma di un progetto molto più complicato. La notizia è arrivata direttamente dai social della nota influencer, che ha così condiviso una nuova gioia con i fan. “Questa è stata una mattina super impegnativa – ha diChiarato la Ferragni – ma posso annunciarvi che io e Federico abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. Quella dove abitiamo adesso è in affitto, è una casa dove stiamo benissimo ma è in affitto”. E ancora: “abbiamo preso un appartamento che è ancora in costruzione e che sarà pronto nel 2022, tra la primavera e l’estate”. Chiara Ferragni ha anche specificato di essere appassionata di arredamento e di essere al lavoro per realizzare ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Un annuncio bellissimo quello di. No, non si tratta di un altro bambino, ma di un progetto molto più complicato. La notizia è arrivata direttamente dai social della nota influencer, che ha così condiviso una nuova gioia con i fan. “Questa è stata una mattina super impegnativa – ha dito la– ma posso annunciarvi che io ericocomprato la nostra prima casa insieme. Quella dove abitiamo adesso è in affitto, è una casa dove stiamo benissimo ma è in affitto”. E ancora: “preso un appartamento che è ancora in costruzione e che sarà pronto nel 2022, tra la primavera e l’estate”.ha anche specificato di essere appassionata di arredamento e di essere al lavoro per realizzare ...

