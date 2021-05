Intesa per la valorizzazione di Villa dei Papi, giardini riapriranno il 1 giugno (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiApriranno al pubblico il 1° giugno prossimo i giardini della Villa dei Papi in Via Giovanni Perlingieri sulla collina di Pacevecchia di Benevento. E’ questo l’effetto immediato dell’Intesa sottoscritta stamani a Palazzo Mosti, tra il Comune e la Provincia di Benevento, comproprietari alla pari del prestigioso complesso. Il Sindaco Clemente Mastella ed il Presidente Antonio Di Maria, dopo aver avuto una costante interlocuzione sull’argomento e dopo aver effettuato anche un sopralluogo congiunto il 24 novembre scorso, hanno raggiunto l’accordo per la valorizzazione della Villa che, in passato, ha ospitato, tra l’altro: una Scuola di formazione per bancari, la Stazione di rilevamento satellitare Marsec, l’ISFOL per le Regioni meridionali e dove, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiApriranno al pubblico il 1°prossimo idelladeiin Via Giovanni Perlingieri sulla collina di Pacevecchia di Benevento. E’ questo l’effetto immediato dell’sottoscritta stamani a Palazzo Mosti, tra il Comune e la Provincia di Benevento, comproprietari alla pari del prestigioso complesso. Il Sindaco Clemente Mastella ed il Presidente Antonio Di Maria, dopo aver avuto una costante interlocuzione sull’argomento e dopo aver effettuato anche un sopralluogo congiunto il 24 novembre scorso, hanno raggiunto l’accordo per ladellache, in passato, ha ospitato, tra l’altro: una Scuola di formazione per bancari, la Stazione di rilevamento satellitare Marsec, l’ISFOL per le Regioni meridionali e dove, ...

Advertising

romeoagresti : #DouglasCosta ?? Il giocatore, oggi, ha incontrato i vertici del Gremio ?? Il Gremio vorrebbe prendere DC a zero (… - RaiNews : Operatori non vaccinati, anziani non accuditi, farmaci scaduti, sovraffollamento. E' quanto hanno trovato i Carabin… - mara_carfagna : Con il ministro @luigidimaio abbiamo firmato questa mattina il protocollo di intesa per attrarre gli investimenti a… - gsartecucina : RT @SudECoesione: ???I ministri Mara Carfagna e Luigi Di Maio firmano un'intesa per favorire gli investimenti esteri e l'internazionalizzazi… - anteprima24 : ** Intesa per la valorizzazione di Villa dei Papi, giardini riapriranno il 1 giugno ** -