Internazionali Tennis | torna il pubblico sugli spalti

Roma – Questa mattina al Foro Italico di Roma, in occasione degli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia, il pubblico e' tornato sugli spalti per assistere agli incontri di Tennis. Dopo mesi di chiusura, per la prima volta in Italia, gli eventi sportivi riaprono agli spettatori. Lo scorso anno, nell'edizione disputata a settembre, i varchi del Campo centrale si aprirono solo a un migliaio di persone a sessione, in occasione di semifinali e finali. Il picco delle presenze si dovrebbe registrare proprio oggi al debutto, con 5.500 spettatori distribuiti nei tre settori separati: Centrale, Grand Stand Arena e Pietrangeli. Poi, si andra' a scendere con 2.500 persone al Centrale la domenica, giorno delle finali.

