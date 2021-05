Internazionali d’Italia, Berrettini eliminato agli ottavi di finale (Di giovedì 13 maggio 2021) Internazionali d’Italia, i risultati di giovedì 13 maggio. Berrettini eliminato agli ottavi di finale. ROMA – Internazionali d’Italia, i risultati di giovedì 13 maggio. Nel primo match degli italiani Berrettini non riesce ad ottenere il pass per i quarti di finale perdendo in due set contro il greco Tsitsipas. Internazionali d’Italia, Berrettini-Tsitsipas La prima di Matteo Berrettini si è decisa nel tie-break del primo set. L’inizio della sfida, infatti, è stata molto equilibrata con nessuno dei due che ha dato la possibilità di break all’avversario. Nel momento decisivo, però, il romano non è riuscito ad utilizzare al meglio ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021), i risultati di giovedì 13 maggio.di. ROMA –, i risultati di giovedì 13 maggio. Nel primo match degli italianinon riesce ad ottenere il pass per i quarti diperdendo in due set contro il greco Tsitsipas.-Tsitsipas La prima di Matteosi è decisa nel tie-break del primo set. L’inizio della sfida, infatti, è stata molto equilibrata con nessuno dei due che ha dato la possibilità di break all’avversario. Nel momento decisivo, però, il romano non è riuscito ad utilizzare al meglio ...

OndeFunky : Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Are… - ginugiola : RT @ilfaroonline: Internazionali d’Italia, Tsitsipas vince su Berrettini: “Ho sfruttato le opportunità” - Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: Torna il pubblico al Foro Italico per gli ottavi degli Internazionali d'Italia. FOTO - LokiStrange123 : ma che il dj degli internazionali d'Italia è innamorato di Levitating? dio, è a ogni cambio campo, in qualunque rem… - ilfaroonline : Internazionali d’Italia, Tsitsipas vince su Berrettini: “Ho sfruttato le opportunità” -