Internazionali d’Italia 2021, Novak Djokovic: “Amo giocare in Italia, Matteo Berrettini è degno della top-10” (Di giovedì 13 maggio 2021) Missione compiuta per Novak Djokovic. Il n.1 del mondo, impegnato quest’oggi negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2021, ha rispettato i favori del pronostico e si è imposto facilmente contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Un livello di gioco convincente quello espresso dal serbo che sta seguendo tutti i passi per arrivare nel migliore dei modi all’atto conclusivo di questo torneo dove un po’ tutti si aspettano l’incrocio con Rafa Nadal. “Mi sembra sempre di tornare a casa qui a Roma. Forse il fatto che parlo Italiano aiuta ma ogni volta che vengo a giocare qui ricevo sempre amore, apprezzamento e rispetto. Io amo l’Italia. Chi non la ama? La storia che ha questa città, questo Paese. Il cibo. La gioia ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Missione compiuta per. Il n.1 del mondo, impegnato quest’oggi negli ottavi di finale degli, ha rispettato i favori del pronostico e si è imposto facilmente contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Un livello di gioco convincente quello espresso dal serbo che sta seguendo tutti i passi per arrivare nel migliore dei modi all’atto conclusivo di questo torneo dove un po’ tutti si aspettano l’incrocio con Rafa Nadal. “Mi sembra sempre di tornare a casa qui a Roma. Forse il fatto che parlono aiuta ma ogni volta che vengo aqui ricevo sempre amore, apprezzamento e rispetto. Io amo l’. Chi non la ama? La storia che ha questa città, questo Paese. Il cibo. La gioia ...

