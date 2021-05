Internazionali di Roma | Sonego sfida Thiem | dove vedere il match

(Di giovedì 13 maggio 2021) Alle 19 di oggi, giovedì 13 maggio, Lorenzoscende in campo contro Dominicper gli ottavi di finale deglidi. Vediamo i dettagli del. Credit: Michael Reaves/Getty ImagesSulla carta, gli ottavi di finale deglididovrebbero essere in salita per Lorenzo, alla 33esima posizione della classifica Atp, che se la dovràcontro il numero 4 del mondo Dominic. Il tennista torinese è l’unico italiano rimasto nella competizione insieme a Matteo Berrettini, dopo la sconfitta di Jannik Sinner contro Rafael Nadal., pur essendo chiamato all’impresa, non partirà di certo battuto, considerato anche l’inizio dell’anno ...

Il match in diretta su Sky Sport Uno alle 19, sul liveblog cronaca e aggiornamenti Lorenzo Sonego affronta Dominic Thiem per un posto nei quarti di finale agli Internazionali d'Italia CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 18.32 Lorenzo Sonego e Dominic Thiem si giocano un posto nei quarti di ...