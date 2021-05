Internazionali BNL d’Italia | gioia Sonego | “Emozione fantastica | dai tifosi grande energia”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Lorenzonon nasconde la propriadopo l’incredibile vittoria in tre set su Dominic Thiem negli ottavi di finale degliBNL2021. Si tratta probabilmente del successo più importante della carriera del giocatore piemontese, che racconta le sue sensazioni: “E’ stato molto difficile giocare due set con il pubblico e uno senza, per fortuna il mio team mi ha supportato alla– ha spiegato– Non ero mai arrivato ai quarti qui a Roma, essere rimasto l’unico italiano mi dàcarica per portare avanti la nostra bandiera. Voglio dedicare questa vittoria anche ai, perchè mi hanno dato unain campo.”...

Il Sole 24 ORE

Il piemontese venerdì affronterà Rublev per un posto in semifinale Lorenzo Sonego approda ai quarti di finale aglidi Roma dopo una bellissima vittoria contro l'austriaco Dominic Thiem. L'azzurro si impone in tre set sul numero 4 del design con il punteggio di 6 - 4, 6 - 7 (5 - 7), 7 - 6 (7 - 5) ...Il greco ha sconfitto Matteo Berrettini nell'unico ottavo di finale fra due Top 10 in questa edizione deglid'Italia, il serbo ha dominato Alejandro Davidovich Fokina, con cui si è ...Tennis, Internazionali BNL d'Italia 2021: l'Italia gioisce con Sonego, Berrettini lotta ma non basta. Infinito Nadal, ma c'è anche Djokovic ...Un super Lorenzo Sonego batte Dominic Thiem con il punteggio di 6/4 6/7 7/6 e accede, per la prima volta, ai quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia. Un match semplicemente epico, nel quale ...