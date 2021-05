Internazionali BNL d’Italia 2021: i risultati giorno per giorno (Di giovedì 13 maggio 2021) I risultati aggiornati giorno per giorno degli Internazionali Bnl d’Italia 2021. Al Foro Italico si parte nella giornata di sabato 8 maggio con i primi turni di qualificazione. Il giorno seguente invece scatta il main draw per poi entrare nel vivo nel corso della settimana con i big, da Novak Djokovic a Rafael Nadal, fino ai numerosi azzurri pronti a far sognare Roma. Di seguito tutti gli incontri quotidiani con il risultato al termine. GIOVEDI’ 13 MAGGIO OTTAVI DI FINALE MAIN DRAW MASCHILE Djokovic b. Davidovich Fokina 6-2 6-1 Opelka b. Karatsev 7-6(6) 6-4 Berrettini vs Tsitsipas Auger-Aliassime vs Delbonis Zverev vs Nishikori Shapovalov vs Nadal Bautista Agut vs Rublev Thiem vs Sonego OTTAVI DI FINALE MAIN DRAW ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) IaggiornatiperdegliBnl. Al Foro Italico si parte nella giornata di sabato 8 maggio con i primi turni di qualificazione. Ilseguente invece scatta il main draw per poi entrare nel vivo nel corso della settimana con i big, da Novak Djokovic a Rafael Nadal, fino ai numerosi azzurri pronti a far sognare Roma. Di seguito tutti gli incontri quotidiani con il risultato al termine. GIOVEDI’ 13 MAGGIO OTTAVI DI FINALE MAIN DRAW MASCHILE Djokovic b. Davidovich Fokina 6-2 6-1 Opelka b. Karatsev 7-6(6) 6-4 Berrettini vs Tsitsipas Auger-Aliassime vs Delbonis Zverev vs Nishikori Shapovalov vs Nadal Bautista Agut vs Rublev Thiem vs Sonego OTTAVI DI FINALE MAIN DRAW ...

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Internazionali, Djokovic vola ai quarti, in campo Berrettini contro Tsitsipas Dura meno di un'ora e un quarto di finale agli Internazionali Bnl d'Italia di Alejandro Davidovich Fokina , che si arrende ad un brillantissimo Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6 - 2 6 - 1. Basta il punteggio a descrivere l'andamento ...

Tennis, il ritorno del pubblico tra Ffp2 e distanziamento Afflusso tutto regolare - con qualche difficoltà all'ingresso e qualche piccola coda - al Foro Italico di Roma per il primo grande ritorno del pubblico al tennis, agli Internazionali Bnl di Italia. È ...

VARIE: TORNA TENNIS & FRIENDS, EDIZIONE SPECIALE IL 15 MAGGIO ROMA (ITALPRESS) - Torna Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei piu' importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia, con una edizione speciale, il prossimo 15 maggio, per inaugu ...

