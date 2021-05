Inter, per 80 milioni Lautaro può essere sacrificato (Di giovedì 13 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - OptaPaolo : 6 - Il #Milan ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta da maggio 2001 contro l'Inter e in… - Inter : ???? | RRRRRRRROMELUUUUU!!! 90' - #Hakimi devastante in campo aperto, palla per #Lukaku che appoggia in rete! Daaaaa… - MTex78 : RT @pisto_gol: Mister Conte vs El Toro per il campionato italiano dei pesi mesi?? - RosarioCh26 : RT @Cambiacasacca: Oggi vi chiedo di unirvi a me in preghiera per i 30000 morti a seguito dei festeggiamenti per l'inter. S'è salvato solo… -