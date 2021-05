Inter, Lukaku e il compleanno in hotel vale 24 multe (Di giovedì 13 maggio 2021) L’attaccante dell’Inter Lukaku festeggia il compleanno in hotel la Milano ma viola le normative sul contenimento del Covid. Per questo sono state multate 24 persone identificate dai carabinieri ieri sera in un hotel del centro di Milano dove il belga Romelu Lukaku, aveva organizzato una festa di compleanno con gli amici subito dopo la partita vinta contro la Roma. A seguito di una segnalazione al 112 i Carabinieri sono Intervenuti mentre il centravanti stava festeggiando il suo 28esimo compleanno. Lukaku non sarebbe l’unico calciatore dell’Inter tra i presenti e sanzionato. Inter, Lukaku festeggia il compleanno ma viene multato Insomma, un ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 13 maggio 2021) L’attaccante dell’festeggia ilinla Milano ma viola le normative sul contenimento del Covid. Per questo sono state multate 24 persone identificate dai carabinieri ieri sera in undel centro di Milano dove il belga Romelu, aveva organizzato una festa dicon gli amici subito dopo la partita vinta contro la Roma. A seguito di una segnalazione al 112 i Carabinieri sonovenuti mentre il centravanti stava festeggiando il suo 28esimonon sarebbe l’unico calciatore dell’tra i presenti e sanzionato.festeggia ilma viene multato Insomma, un ...

