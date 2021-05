Inter, Lautaro punta la Juve: 'Bello sfidarla da campioni d'Italia' (Di giovedì 13 maggio 2021) MILANO - Siglata la pace con Antonio Conte dopo le scintille al momento della sua sostituzione nel match vinto a San Siro contro la Roma, Lautaro Martinez punta la Juventus a cui l'Inter campione d'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 maggio 2021) MILANO - Siglata la pace con Antonio Conte dopo le scintille al momento della sua sostituzione nel match vinto a San Siro contro la Roma,Martinezlantus a cui l'campione d'...

Advertising

Gazzetta_it : #InterRoma @Inter, il #Toro 'sedato' si fa perdonare grigliando per tutti - Gazzetta_it : Lautaro, l'agente: 'Rinnovo in stand-by, prima vogliamo capire il futuro dell'Inter' #Mercato - chedisagio : Questo è il clima che si respira all'@Inter dopo la furibonda lite tra Conte e Lautaro di ieri sera. E ci dispiace… - FraDi_81 : @Inter Questa si che e leadership, spiazzati tutti i giornalisti pronti a fare polemiche per la sostituzione a Lautaro! Grandi entrambi! - TifosoInter2 : RT @marifcinter: L’Inter manda definitivamente ko le polemiche simulando un incontro di boxe ad Appiano tra Lautaro e Conte. Game set match… -