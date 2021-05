Inter, Lautaro ha chiesto scusa: oggi ad Appiano grigliata offerta dal Toro (Di giovedì 13 maggio 2021) Allarme rientrato in casa Inter dopo il battibecco tra Conte e Lautaro Martinez durante il match di ieri contro la Roma L’ingresso in campo al posto di Sanchez e, prima della fine, la sostituzione per Pinamonti. A Conte la partita di Lautaro non è piaciuta così come all’argentino non è piaciuta la sostituzione dopo aver fatto l’ingresso in campo al 35?. La lite scoppiata a bordocampo ha subito fatto il giro del mondo con diverse speculazioni sul futuro dell’argentino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L’allarme però è immediatamente rientrato. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, nel pomeriggio di oggi è prevista ad Appiano Gentile una grigliata offerta proprio dal Toro, che si occuperò ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Allarme rientrato in casadopo il battibecco tra Conte eMartinez durante il match di ieri contro la Roma L’ingresso in campo al posto di Sanchez e, prima della fine, la sostituzione per Pinamonti. A Conte la partita dinon è piaciuta così come all’argentino non è piaciuta la sostituzione dopo aver fatto l’ingresso in campo al 35?. La lite scoppiata a bordocampo ha subito fatto il giro del mondo con diverse speculazioni sul futuro dell’argentino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L’allarme però è immediatamente rientrato. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, nel pomeriggio diè prevista adGentile unaproprio dal, che si occuperò ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lautaro Lautaro-Conte, nervi tesi dopo il cambio: il video del battibecco al 77' di Inter-Roma Sky Sport Inter, ad Appiano allenamento: terapie per Sanchez. A parte Vidal e Kolarov Questa mattina la squadra di Conte si è ritrovata alla Pinetina per la seduta di allenamento di scarico post Roma e in vista della Juve ...

Lo scudetto Inter si è già sciolto: cosa può succedere adesso L'incertezza sul futuro societario, tutti i dubbi di Conte, l'alterco con Lautaro Martinez, il party di Lukaku e il fronte rinnovi: ecco cosa sta succedendo in casa Inter ...

Questa mattina la squadra di Conte si è ritrovata alla Pinetina per la seduta di allenamento di scarico post Roma e in vista della Juve ...L'incertezza sul futuro societario, tutti i dubbi di Conte, l'alterco con Lautaro Martinez, il party di Lukaku e il fronte rinnovi: ecco cosa sta succedendo in casa Inter ...