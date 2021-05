Inter, festa abusiva per il compleanno di Lukaku? Il club precisa: “Nessun party, solo una cena” (Di giovedì 13 maggio 2021) Nessuna festa di compleanno ma una semplice cena dopo la partita con la Roma.Emergono nuovi particolari sul caso Lukaku che, secondo i Carabinieri, avrebbe festeggiato il compleanno in un hotel milanese violando le norme anti Covid attualmente vigenti insieme ai compagni Ivan Perisic, Achraf Hakimi e Ashley Young. Fonti vicine all'Inter avrebbero infatti smentito che si trattasse di una festa di compleanno, precisando, che la squadra si sarebbe riunita per una semplice cena dopo il match vinto contro la Roma.Alcuni di loro hanno deciso di non pernottare nell'hotel ma di tornare a casa. Mentre si recavano verso le rispettive vetture, per tornare a casa, sono stati fermati e multati per la violazione del ... Leggi su mediagol (Di giovedì 13 maggio 2021)dima una semplicedopo la partita con la Roma.Emergono nuovi particolari sul casoche, secondo i Carabinieri, avrebbe festeggiato ilin un hotel milanese violando le norme anti Covid attualmente vigenti insieme ai compagni Ivan Perisic, Achraf Hakimi e Ashley Young. Fonti vicine all'avrebbero infatti smentito che si trattasse di unadindo, che la squadra si sarebbe riunita per una semplicedopo il match vinto contro la Roma.Alcuni di loro hanno deciso di non pernottare nell'hotel ma di tornare a casa. Mentre si recavano verso le rispettive vetture, per tornare a casa, sono stati fermati e multati per la violazione del ...

capuanogio : #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milan… - FBiasin : Nessuna festa organizzata da #Lukaku, ma una cena alla quale i 4 giocatori dell'#Inter si sono aggiunti. Il club ac… - FBiasin : #Lukaku ha chiaramente sbagliato, lui e gli altri presenti alla festa. L'#Inter prenderà certamente provvedimenti.… - gianmancho1 : RT @francescoceccot: Nessuna festa con violazione delle norme Anti-Covid per Lukaku e altri giocatori dell'inter dopo l'intervento delle fo… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Lukaku festeggia il compleanno in hotel con Hakimi, Perisic e Young: multe per tutti -