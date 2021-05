Inseguito | sfonda la barra che blocca una strada | preso E la cocaina con lui

(Di giovedì 13 maggio 2021) Proseguono i controlli volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in pianura bergamasca; i carabinieri della Compagnia di Treviglio nella notte tra mercoledì e giovedì hanno tratto in arresto il 42enne, di origine marocchina in Italia senza fissa dimora, poiché trovato in possesso di oltre 90 grammi di. I militari della sezione Radiomobile hanno intimato l’alt alla Volkswagen Passat familiare condotta dall’uomo che percorreva la SP 591 in direzione di Zanica e che, ignorando l’invito a fermarsi, ha accelerato tentando la fuga zigzagando pericolosamente tra le vetture in transito. Al culmine dell’inseguimento protrattosi fino a Grassobbio, l’uomo hato con l’auto la sdi accesso posta a protezione di unacampestre, proseguendo la sua fuga nei campi dove, a causa del fondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Inseguito sfonda

Antenna Sud

