INPS | proroga al 20 agosto versamento contributi artigiani e commercianti

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – L’ha annunciato laal 202021 per il pagamento deiprevidenziali e assistenziali per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali deglie degli esercenti attività commerciali che sarebbe scaduto lunedì prossimo 17 maggio 2021. Con il nulla osta del Ministero del Lavoro giunto ieri, infatti, viene autorizzato lo slittamento quale misura per attenuare gli effetti negativi causati dal prolungarsi dell’emergenza epidemiologica Covid 19 e favorire la ripresa. L’ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestionie alle casse previdenziali ...

Ultime Notizie dalla rete : INPS proroga

L'ha annunciato laal 20 agosto 2021 per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli ...C'è ancora tempo, quindi, per richiedere gli 800 euro previsti dal bonus mamma domani o premio alla nascita, che si potrà richiedere all'fino al 31 dicembre 2021 (grazie allainserita ...(Teleborsa) - L'INPS ha annunciato la proroga al 20 agosto 2021 per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani.Versamenti INPS del 17 Maggio prorogati al 20 Agosto - Commercialista Telematico | Aggiornarsi, Risolvere, Crescere ...