Infortunio Paul Gascoigne | costretto a lasciare l’Italia | non lo vedremo più

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’ex leggenda del calcio ha preso una decisione estrema per tutelare la sua salute, non lopiù. Tra i protagonisti più acclamati, almeno alla vigilia dell’esperienza de L’Isola dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

aquilinofilm : Acquistare De Paul e Vlahovic sarebbe assolutamente incredibile. Se Zaniolo potrebbe essere com’era prima dell’info… - infoitcultura : Paul Gascoigne/ Come sta dopo l'infortunio? In studio all'Isola dei Famosi 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Paul

NBAPassion.com

... non ancora al massimo della forma dopo l'patito sulla rovinosa caduta di domenica ... Nazzareno Italiano 3 (0/2, 1/3), Vittorio Nobile 2 (1/3, 0/0), Matteo Schina 0 (0/1, 0/1), John...Si tratta di Fabián Ruiz che al 25' stava anche rischiando di uscire dal campo causa. Ha ... Il nome di Deè quello più accattivante. Per arrivare all'argentino si potrebbero sfruttare ...Paul Gascoigne lascia l'Italia: la sua esperienza all'Isola dei Famosi è durata poco a causa di un problema alla spalla ...Evangeline Lilly ha condiviso un video della sua preparazione fisica per Ant-Man and the Wasp: Quantumania rivelando i problemi fisici e la necessità di superare gli infortuni attraverso l'allenamento ...