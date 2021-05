Ines Del Alma Mia: Trama ed Anticipazioni Della Nuova Soap Opera! (Di giovedì 13 maggio 2021) Ines Del Alma Mia: la Nuova Soap che andrà in onda su Canale 5 racconta le avventure di Ines De Suarez, una donna che è stata molto importante nella storia del Cile e non solo. Ecco i dettagli… E’ tempo di nuove Soap a Mediaset. Oltre a Mr Wrong e Gran Hotel, andrà in onda durante la stagione estiva anche Ines Del Alma Mia. Tratta da un romanzo di Isabel Allende, la storia parla proprio di Ines, una donna molto forte e coraggiosa. Ecco la Trama e le Anticipazioni. Ines Del Alma Mia: Ines parte per cercare suo marito! Ines Del Alma Mia si basa interamente sul diario scritto da Ines de Suarez. ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 13 maggio 2021)DelMia: lache andrà in onda su Canale 5 racconta le avventure diDe Suarez, una donna che è stata molto importante nella storia del Cile e non solo. Ecco i dettagli… E’ tempo di nuovea Mediaset. Oltre a Mr Wrong e Gran Hotel, andrà in onda durante la stagione estiva ancheDelMia. Tratta da un romanzo di Isabel Allende, la storia parla proprio di, una donna molto forte e coraggiosa. Ecco lae leDelMia:parte per cercare suo marito!DelMia si basa interamente sul diario scritto dade Suarez. ...

