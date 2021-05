«Indiana Jones 5»: le riprese partono dalla Sicilia (Di giovedì 13 maggio 2021) Finalmente ci siamo. Dopo progetti, voci e smentite che vanno avanti dal 2016 e che sono riuscite a sbloccarsi solo di recente, grazie al passaggio di regia tra Steven Spielberg e James Magold, il quinto capitolo di Indiana Jones è finalmente pronto per essere messo in cantiere. Insieme alla conferma di Harrison Ford, 78 anni, e alla new entry Phoebe Waller-Bridge, la protagonista e la creatrice di Fleabag, come volto femminile, il film, che arriva a tredici anni da Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo e che, salvo ulteriori intoppi legati al reparto creativo e all’epidemia, dovrebbe sbarcare in sala a luglio del 2022, stende il suo piano operativo, e lo fa partendo dall’Italia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 maggio 2021) Finalmente ci siamo. Dopo progetti, voci e smentite che vanno avanti dal 2016 e che sono riuscite a sbloccarsi solo di recente, grazie al passaggio di regia tra Steven Spielberg e James Magold, il quinto capitolo di Indiana Jones è finalmente pronto per essere messo in cantiere. Insieme alla conferma di Harrison Ford, 78 anni, e alla new entry Phoebe Waller-Bridge, la protagonista e la creatrice di Fleabag, come volto femminile, il film, che arriva a tredici anni da Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo e che, salvo ulteriori intoppi legati al reparto creativo e all’epidemia, dovrebbe sbarcare in sala a luglio del 2022, stende il suo piano operativo, e lo fa partendo dall’Italia.

