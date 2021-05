Indiana Jones 5: la Sicilia farà da sfondo alle riprese del film con Harrison Ford (Di giovedì 13 maggio 2021) Dal mese di luglio a quello di ottobre, Harrison Ford ed il cast di Indiana Jones 5 si trasferiranno in Sicilia per le riprese del nuovo film della saga. Le riprese di Indiana Jones 5, nuovo capitolo del franchise d'avventura, dureranno da luglio ad ottobre ed avranno come sfondo la Sicilia, in particolare la località di Segesta, tra Trapani e Palermo. Quando manca oltre un anno all'uscita nelle sale di Indiana Jones 5, l'hype per il quinto capitolo del franchise è ormai alle stelle. Il film arriverà a dodici anni di distanza da quello precedente, a sua volta uscito venti anni dopo Indiana ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021) Dal mese di luglio a quello di ottobre,ed il cast di5 si trasferiranno inper ledel nuovodella saga. Ledi5, nuovo capitolo del franchise d'avventura, dureranno da luglio ad ottobre ed avranno comela, in particolare la località di Segesta, tra Trapani e Palermo. Quando manca oltre un anno all'uscita nelle sale di5, l'hype per il quinto capitolo del franchise è ormaistelle. Ilarriverà a dodici anni di distanza da quello precedente, a sua volta uscito venti anni dopo...

NoemiServizio : RT @mmax_g: Indiana Jones e il tweet maledetto. #cineRiminiViva - Giuggio72684862 : RT @LiaColombo1: 'Indiana Jones 5, riprese in Sicilia per il quinto film della saga' . (Indiana Jones e il deambulatore di fuoco) ?? https… - LiaColombo1 : 'Indiana Jones 5, riprese in Sicilia per il quinto film della saga' . (Indiana Jones e il deambulatore di fuoco) ??… - afnewsinfo : Da' un'occhiata a 'Indiana Jones 4-Movie Collection (4 UHD + 5 Blu-Ray Disc) (Box Set)'da Harrison Ford - Mayflower014 : Indiana Rimini Jones: alla ricerca del tweet perduto #cineRiminiViva -

"Indiana Jones 5": le riprese partono dalla Sicilia ... voci e smentite che vanno avanti dal 2016 e che sono riuscite a sbloccarsi solo di recente, grazie al passaggio di regia tra Steven Spielberg e James Magold, il quinto capitolo di Indiana Jones è ...

