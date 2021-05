India | nella seconda ondata Covid prezzi troppo alti per le cremazioni | trovati cadaveri sepolti nella sabbia lungo le rive del Gange

(Di giovedì 13 maggio 2021) Restano sopra i 4mila – esattamente 4.120 – i decessi inpernelle ultime 24 ore, mentre i nuovi casi di coronavirus sono 362.727. Numeri che segnano ancora una volta l’incalzare della pandemia, in un Paese dove le cifre segnalate dal Ministero della Sanità fotografano una situazione certamente sottostimata e dove a oggi i contagi totali sono saliti a 23.703.665 e le vittime a 258.317, con un tasso di letalità dell’1,09 per cento. Il Maharashtra è lo Stato con il maggior numero di nuove infezioni, 46.781, mentre il Karnataka ha il maggior numero di casi attivi, 592.182. L’è al secondo posto al mondo per contagi, dopo gli Stati Uniti, e al terzo posto al mondo per decessi, dopo Usa e Brasile. La campagna di vaccinazione del Paese, iniziata il 16 gennaio, ha portato sinora a 177 milioni 214 mila immunizzati, ed è ...

Ultime Notizie dalla rete : India nella

Ferito gravemente, il bambino è mortonotte in ospedale. Anche la madre e un cuginetto di 6 ... Soumya Santosh, 32 anni, lavorava in Israele da otto anni per mantenere il figlio di nove in. ...... assieme all'ufficio di rappresentanza dell'Ue in. Il carico contiene 30 concentratori di ... Il Ctssua indipendenza ha ritenuto opportuno fare questa raccomandazione'. Lo ha detto il ...Allagalla Editore presenta tre nuovi volumi a fumetti che raccolgono altrettante serie storiche pubblicate su Il Giornalino.Aumentare la disponibilità di vaccini in Paesi che finora sono riusciti a ottenerne un numero limitato conviene anche a chi, al contrario, ha già vaccinato gran parte della popolazione, come Stati Uni ...