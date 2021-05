Indagine Setti, Guardia di Finanza: «Verona gioiello di famiglia da cui attingere» (Di giovedì 13 maggio 2021) Fabio Ranieri, comandante della Guardia di Finanza di Bologna, ha parlato dell’Indagine su Maurizio Setti, presidente del Verona Fabio Ranieri, comandante della Guardia di Finanza di Bologna, ha parlato dell’Indagine su Maurizio Setti. Il presidente del Verona è stato accusato di aver sottratto 6,5 milioni di euro dalle casse della società gialloblù. «Era una catena di controllo societaria, le aziende erano delle partecipanti della Hellas Verona che era il “gioiello di famiglia” che veniva spostato, a seconda delle esigenze. Era l’unico asset produttivo, produttore di reddito. Era l’unica cassa dalla quale attingere per potere compensare le ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Fabio Ranieri, comandante delladidi Bologna, ha parlato dell’su Maurizio, presidente delFabio Ranieri, comandante delladidi Bologna, ha parlato dell’su Maurizio. Il presidente delè stato accusato di aver sottratto 6,5 milioni di euro dalle casse della società gialloblù. «Era una catena di controllo societaria, le aziende erano delle partecipanti della Hellasche era il “di” che veniva spostato, a seconda delle esigenze. Era l’unico asset produttivo, produttore di reddito. Era l’unica cassa dalla qualeper potere compensare le ...

Advertising

AMinghetti : RT @CalcioFinanza: La GdF su #Setti: «L'Hellas era il gioiello di famiglia da cui attingere» - loris_assi : RT @CalcioFinanza: La GdF su #Setti: «L'Hellas era il gioiello di famiglia da cui attingere» - fedilend : RT @cuxia86: Oh belina @unavitadacinema, non trovi anche tu delle similitudini? #sampdoria #ferrerovattene - oneto81 : RT @cuxia86: Oh belina @unavitadacinema, non trovi anche tu delle similitudini? #sampdoria #ferrerovattene - cuxia86 : Oh belina @unavitadacinema, non trovi anche tu delle similitudini? #sampdoria #ferrerovattene -