Indagine Kaspersky | installare gli aggiornamenti | un’attività che gli italiani considerano noiosa e che il 50% di loro rimanda sempre

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 maggio 2021presenta “Pain in the neck”, una campagna che ha lo scopo di indagare sulle abitudini degli utenti in merito all’aggiornamento dei dispositivi. Secondo quanto emerso da uno studio condotto daad aprile 2021, per gliaggiornare i dispositivi è un compito noioso che viene ignorato da quasi la metà degli intervistati. Secondo il 34% degli, però, il tempo trascorso in attesa dell’installazione potrebbe essere impiegato in modo produttivo. Aggiornare i dispositivi non serve solo ad ottenere l’accesso a nuove funzionalità o interfacce, ma consente di mantenere un livello alto di sicurezza. I vendor testano regolarmente iprodotti alla ricerca di nuove vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dagli attaccanti ed è proprio per questo ...