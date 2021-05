Incidente per Valentina Ferragni e il fidanzato: lei cade e lui si fa male alla testa (Di giovedì 13 maggio 2021) Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha avuto un Incidente e potrebbe presto innescare una causa giudiziaria. Problemi anche per il fidanzato. Continuano a far parlare di loro le sorelle Ferragni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 13 maggio 2021), sorella di Chiara, ha avuto une potrebbe presto innescare una causa giudiziaria. Problemi anche per il. Continuano a far parlare di loro le sorelle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

emergenzavvf : #Parma #12maggio, due squadre di #vigilidelfuoco sono state impegnate stamattina per un incidente stradale che ha c… - Agenzia_Ansa : Il macchinario 'gemello' di quello in cui morì Luana D'Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. Dopo l'incid… - nugsnotdrvgs : RT @queenalicee_: ieri sera un ragazzo della mia città ha avuto un brutto incidente dove ha perso entrambe le gambe. per favore potete diff… - TrafficoA : A1 - Scandicci-Firenze - Coda A1 milano-Napoli Coda di 4 km tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante per Ripristino incidente - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Bologna #coda di 4 km per ripristino danni da incidente tra Firenze Scandicci e… -