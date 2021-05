Inaugurato hub vaccinale in Istituto Superiore Antincendi (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – Garantire ai Vigili del Fuoco mobilitati nelle emergenze la logistica e il supporto tecnico, socio-sanitario e psico-sociale. È questo il primo obiettivo dell’accordo siglato oggi a Roma da Croce Rossa Italiana e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A firmare il protocollo stamattina, nella sede dell’Istituto Superiore Antincendi a Roma, sono stati il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’ingegner Fabio Dattilo, alla presenza del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il prefetto Laura Lega. L’accordo consolida la sinergia tra le due organizzazioni iniziata nel novembre 2018 con un’intesa che aveva individuato ambiti collaborativi per operazioni di ricerca e soccorso, supporto psico-sociale, logistica in emergenza e per attivita’ di formazione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – Garantire ai Vigili del Fuoco mobilitati nelle emergenze la logistica e il supporto tecnico, socio-sanitario e psico-sociale. È questo il primo obiettivo dell’accordo siglato oggi a Roma da Croce Rossa Italiana e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A firmare il protocollo stamattina, nella sede dell’a Roma, sono stati il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’ingegner Fabio Dattilo, alla presenza del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il prefetto Laura Lega. L’accordo consolida la sinergia tra le due organizzazioni iniziata nel novembre 2018 con un’intesa che aveva individuato ambiti collaborativi per operazioni di ricerca e soccorso, supporto psico-sociale, logistica in emergenza e per attivita’ di formazione ...

