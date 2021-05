In un'ora e mezzo fa rifornimento di benzina 110 volte per ottenere il cashback (Di giovedì 13 maggio 2021) Bagno a Ripoli (Fi), 13 maggio 2021 - In un'ora e mezzo ha effettuato 110 erogazioni di benzina da 0,60 euro l'una, tutte utilizzando la carta dei credito e tutte nello stesso distributore di benzina:... Leggi su lanazione (Di giovedì 13 maggio 2021) Bagno a Ripoli (Fi), 13 maggio 2021 - In un'ora eha effettuato 110 erogazioni dida 0,60 euro l'una, tutte utilizzando la carta dei credito e tutte nello stesso distributore di:...

Advertising

reportrai3 : In Sardegna ora ci sono due città metropolitane, sei province e otto capoluoghi. La riforma costa oltre un milione… - fanpage : L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni #13maggio - La7tv : #ottoemezzo Covid, Massimo Galli: 'Il vaccino che abbiamo ora è ottimo per un virus che girava un anno fa in Cina,… - LaCapaRouja : Grazie Spotify ora sto frignando nel bel mezzo della campagna - Prelemi06092141 : @MyRareSG Se avesse scelto ora sarebbero diverse le cose lui è in mezzo a due fuochi lo so che fa male staccarsi da… -