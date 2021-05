In Uk si chiede ai social media un maggiore controllo dei contenuti tranne di quelli di giornalisti e politici

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sicurezza online, first of all. Soprattutto, con unaresponsabilità da parte dei. Una proposta di legge che è in discussione in questi giorni presso il parlamento britannico, e che è stata denominata Online Safety Bill, mira ad affidare un pesoalle piattaforme che gestiscononetwork o app che permettono l’interazione tra le persone in merito aiche qui sopra vengono pubblicati. Insomma, se un contenuto pedopornografico o a sfondo terroristico dovesse essere pubblicato da un utente generico, non sarebbe soltanto lui il responsabile di quell’azione, ma anche ilnetwork che ospita il contenuto stesso. LEGGI ANCHE > Telegram poteva prevenire la strage di Kazan? Online Safety Bill, cosa prevede la proposta di legge ...