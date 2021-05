In Sardegna sconfigge Covid a 105 anni | Ma sono stanca | ho vissuto troppo

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il 30 maggio compirà 105e in questo straordinario traguardo avrà un motivo in più per gioire e festaggiare: "zia" Michela Battasi di Orgosolo, in, è guarita dalche l’ha aggredita...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna sconfigge

Gazzetta del Sud

Il 30 maggio compir 105 anni e in questo straordinario traguardo avr un motivo in pi per gioire e festaggiare: "zia" Michela Battasi di Orgosolo, in, guarita dal Covid che l ha aggredita ad aprile. Passata indenne dal virus, da qualche giorno si negativizzata. Mi sento ancora debole - racconta zia Michela in un colloquio con l ANSA - non ...La tedesca Sara Gambetta si migliora di quaranta centimetri con 18,86 ela bielorussa ... Il ventenne della Dinamicachiude al nono posto finale considerando anche l'altro gruppo, ...Il 30 maggio compirà 105 anni e questo sarà sicuramente un compleanno speciale. Perché Michela Battasi, di Orgosolo, ha battuto il coronavirus che aveva contratto ad aprile, e ora è negativa al test.Il 30 maggio compirà 105 anni e in questo straordinario traguardo avrà un motivo in più per gioire e festaggiare: "zia" Michela Battasi di Orgosolo, in ...