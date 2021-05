“In questi ambulatori non esistono ‘signorine’, firmato Le Dottoresse”: a Frattamaggiore il cartello di protesta dei medici donna (Di giovedì 13 maggio 2021) “In questi ambulatori non esistono ‘signorine’, firmato Le Dottoresse”. Il cartello è apparso all’ospedale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, ed è stato appeso da alcune Dottoresse, stanche di non essere riconosciute per il loro ruolo e competenze all’interno della struttura e di essere indicate con un generico “signorine” da alcuni pazienti. Gli stessi che, però, non esitano a chiamare “medico” o “dottore” i loro colleghi maschi, evidenziando un trattamento sessista. L’immagine del cartello ha fatto rapidamente il giro del web stimolando un dibattito sui social network e non solo. La Asl Napoli 2 Nord, competente su 32 comuni della provincia di Napoli e alla quale afferisce l’ospedale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “InnonLe”. Ilè apparso all’ospedale di, in provincia di Napoli, ed è stato appeso da alcune, stanche di non essere riconosciute per il loro ruolo e competenze all’interno della struttura e di essere indicate con un generico “signorine” da alcuni pazienti. Gli stessi che, però, non esitano a chiamare “medico” o “dottore” i loro colleghi maschi, evidenziando un trattamento sessista. L’immagine delha fatto rapidamente il giro del web stimolando un dibattito sui social network e non solo. La Asl Napoli 2 Nord, competente su 32 comuni della provincia di Napoli e alla quale afferisce l’ospedale di ...

