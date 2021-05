In Italia l’attrice trans è doppiata da un uomo. Polemica ovunque, tranne che da noi (Di giovedì 13 maggio 2021) Uno dei protagonisti dell’ultimo film di Emerald Fennell, il thriller “Promising Young Woman” (in Italia col titolo di “Una donna promettente”) è l’attore trans Laverne Cox. L’uscita nei cinema Italiani prevista per il 13 maggio è stata rimandata dopo la pubblicazione di un trailer da parte della Universal Pictures Italia nel quale il personaggio interpretato da Cox, Gail, parla con la protagonista Cassie, interpretata da Carey Mulligan, con una voce decisamente mascolina. Perché nella versione Italiana Cox (star Orange Is the New Black) è doppiata da Roberto Pedicini, un uomo. La protesta sui social è scoppiata immediatamente. E ora la questione è finita anche sul Guardian. “Penso che questa scelta di doppiaggio sia un vero e proprio atto di violenza“, ha detto al ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 maggio 2021) Uno dei protagonisti dell’ultimo film di Emerald Fennell, il thriller “Promising Young Woman” (incol titolo di “Una donna promettente”) è l’attoreLaverne Cox. L’uscita nei cinemani prevista per il 13 maggio è stata rimandata dopo la pubblicazione di un trailer da parte della Universal Picturesnel quale il personaggio interpretato da Cox, Gail, parla con la protagonista Cassie, interpretata da Carey Mulligan, con una voce decisamente mascolina. Perché nella versionena Cox (star Orange Is the New Black) èda Roberto Pedicini, un. La protesta sui social è scoppiata immediatamente. E ora la questione è finita anche sul Guardian. “Penso che questa scelta di doppiaggio sia un vero e proprio atto di violenza“, ha detto al ...

