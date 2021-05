In India si cospargono di sterco e urina di mucca per combattere il Covid. Gli esperti: 'Solo credenze' (Di giovedì 13 maggio 2021) Gli esperti sanitari in India hanno messo in guardia contro la pratica adottata da alcuni di cospargersi di sterco di vacca , animale sacro nella religione indù, nella convinzione che così ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 maggio 2021) Glisanitari inhanno messo in guardia contro la pratica adottata da alcuni di cospargersi didi vacca , animale sacro nella religione indù, nella convinzione che così ...

Advertising

leggoit : Covid in India, si cospargono di sterco e urina di mucca per guarire dal virus. Gli esperti: «Solo credenze» - GazzettaDelSud : #INDIA | 'Contro il Covid' si cospargono di sterco di vacca. I medici: pratiche basate su credenze. #indiacovid - GiovyDean : #India, si cospargono di sterco di mucca per combattere il #COVID19 ma gli esperti ammoniscono: 'non serve, sono so… - Ale_CNCC : RT @_Sazed: Che barbari! In India si cospargono di letame per difendersi dal covid! Come fanno nel 2021 a credere a certe cose? Nel frattem… - ReiKashino : RT @_Sazed: Che barbari! In India si cospargono di letame per difendersi dal covid! Come fanno nel 2021 a credere a certe cose? Nel frattem… -