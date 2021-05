In arrivo “Gira gira”, il nuovo singolo de La Ciotta (Di giovedì 13 maggio 2021) foto di Sabrina TanziMILANO – Dal 14 maggio in radio, negli store e sulle piattaforme arriva “gira gira” (L’n’R productions/Artist First), il nuovo singolo de La Ciotta da lei scritto con Oliviero Malaspina, Luca Rustici e Philippe Leon. Il brano è accompagnato dal video per la regia di Francesco Polise. Alessia Ciotta, alias La Ciotta, nasce ad Agrigento nel 1993. Cresciuta a Porto Empedocle, città di Andrea Camilleri e Luigi Pirandello, come per dire lì l’arte è di casa, ed è proprio li che nasce la sua passione. All’età di 6 anni entra nella prima sala di danza, studia si impegna e partecipa a tanti concorsi, sognando di diventare una ballerina di danza classica. Sarà il padre chitarrista che la avvicina al mondo della musica, così ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 maggio 2021) foto di Sabrina TanziMILANO – Dal 14 maggio in radio, negli store e sulle piattaforme arriva “” (L’n’R productions/Artist First), ilde Lada lei scritto con Oliviero Malaspina, Luca Rustici e Philippe Leon. Il brano è accompagnato dal video per la regia di Francesco Polise. Alessia, alias La, nasce ad Agrigento nel 1993. Cresciuta a Porto Empedocle, città di Andrea Camilleri e Luigi Pirandello, come per dire lì l’arte è di casa, ed è proprio li che nasce la sua passione. All’età di 6 anni entra nella prima sala di danza, studia si impegna e partecipa a tanti concorsi, sognando di diventare una ballerina di danza classica. Sarà il padre chitarrista che la avvicina al mondo della musica, così ...

