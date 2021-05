Ilva | i 20 giorni che decidono futuro e passato Oggi l’udienza sulla chiusura dell’area a caldo e a fine mese il verdetto di ‘Ambiente Svenduto’

(Di giovedì 13 maggio 2021) La sentenza del maxi-processo Ambiente svenduto, la decisione del Consiglio di Stato, le manifestazioni a Roma delle associazioni ambientaliste, il pressing del Comune di Taranto che ormai guarda all’uscita definitiva dalla monocultura dell’acciaio inquinante. Sarà unparticolarmenteper l’exsu cui nelle prossime settimane giustizia penale e giustizia civile dovranno prendere decisioni che potrebbero scrivere un nuovoper l’intera comunità ionica. Dinanzi alla Corte d’assise di Taranto, infatti, si stanno svolgendo le ultime udienze del maxi processo che vede alla sbarra Fabio e Nicola Riva, ex proprietari dello stabilimento siderurgico, i vertici della fabbrica durante la gestione del gruppo lombardo ed esponenti della politica locale e regionale, come l’ex governatore della Puglia Nichi ...

... accogliendo la richiesta di sospensiva presentata da ArcelorMittal Italia,in amministrazione ... ritenuti i più inquinanti, stabilendone lo stop entro 60, dunque entro il 14 aprile. Il ......di Stato chiamato a decidere se confermare o annullare la sentenza del Tar Lecce che a febbraio scorso ha ordinato lo spegnimento in 60degli impianti dell'area a caldo del siderurgico ex...Il giorno segnato in rosso sul calendario dei tarantini è domani: il 13 maggio è prevista la sentenza del Consiglio di Stato sul futuro dell’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. I giudi ...Secondo indiscrezioni raccolte da CosmoPolis la sentenza del massimo organo amministrativo, attesa per domani, potrebbe giungere nei prossimi giorni ...