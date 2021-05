Il vicepresidente del Gremio: “Molto vicini all’accordo con Douglas Costa” (Di giovedì 13 maggio 2021) Il vicepresidente del Gremio, Marcos Hermann, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale brasiliano UOL Esporte. Il dirigente si è soffermato su Douglas Costa. “Rispetto a quanto guadagna in Europa, Douglas Costa ha abbassato enormemente le pretese e ci siamo avvicinati Molto. Se riuscirà a liberarsi dalla Juve, sono sicuro che raggiungeremo un accordo”. Dopo l’esperienza in bianconero, Douglas potrebbe tornare nel club con il quale ha cominciato la sua carriera da giocatore. FOTO: Twitter Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Ildel, Marcos Hermann, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale brasiliano UOL Esporte. Il dirigente si è soffermato su. “Rispetto a quanto guadagna in Europa,ha abbassato enormemente le pretese e ci siamo avvicinati. Se riuscirà a liberarsi dalla Juve, sono sicuro che raggiungeremo un accordo”. Dopo l’esperienza in bianconero,potrebbe tornare nel club con il quale ha cominciato la sua carriera da giocatore. FOTO: Twitter Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

