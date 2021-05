Il turismo per giugno spera nei last minute. Tra luglio ed agosto al sold out. Linee guida e prenotazioni, ecco che succede (Di giovedì 13 maggio 2021) ANCONA Le Linee guida sono state approvate. Le strutture ricettive scaldano i motori. E qualche segnale positivo inizia a registrarsi anche sulle prenotazioni. È tutto pronto per una stagione ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 13 maggio 2021) ANCONA Lesono state approvate. Le strutture ricettive scaldano i motori. E qualche segnale positivo inizia a registrarsi anche sulle. È tutto pronto per una stagione ...

Advertising

sole24ore : San Marino apre al turismo vaccinale: soggiorno e due dosi di Sputnik, ma l’Italia è per ora esclusa… - matteosalvinimi : Il Covid Pass europeo ha senso per far ripartire il turismo e consentire agli stranieri di venire in Italia, ma non… - SkyTG24 : #SanMarino apre al “turismo vaccinale” dal 17 maggio: 50 euro per la doppia dose - yoghi_orso : @La_manina__ @1987Elmo Le priorità chiedile al tuo idolo De Luca, quello del lanciafiamme che non è riuscito a mett… - mludodc : RT @valy_s: #Covid19 I “punti fermi” di #Speranza per il cambio di parametri per decidere i colori delle zone: -intervento tempestivo -dif… -