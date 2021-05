Il turismo in Campania riparte dalle isole Covid Free (Di giovedì 13 maggio 2021) Il sindaco di Casamicciola Terme, Giovan Battista Castagna, e l’assessore al turismo di Procida, Leonardo Costigliola, parlano dell’organizzazione della stagione turistica ormai alle porte. Campania, isole Covid-Free Procida è la prima isola Covid-Free in Italia. “Abbiamo vaccinato circa 6mila e passa abitanti su una popolazione vaccinabile di 7mila persone. Si è raggiunta una copertura dell’85% L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Il sindaco di Casamicciola Terme, Giovan Battista Castagna, e l’assessore aldi Procida, Leonardo Costigliola, parlano dell’organizzazione della stagione turistica ormai alle porte.Procida è la prima isolain Italia. “Abbiamo vaccinato circa 6mila e passa abitanti su una popolazione vaccinabile di 7mila persone. Si è raggiunta una copertura dell’85% L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LaCittaSalerno : +++ #CORONAVIRUS +++ IL PIANO VACCINALE IN CAMPANIA LEGGI QUI --> - ViviCampania : FlixBus potenzia la rete in Campania per una ripartenza in sicurezza del turismo - - GazzettAvellino : FlixBus potenzia la rete in Campania per una ripartenza in sicurezza del turismo. - GazzettaSalerno : FlixBus potenzia la rete in Campania per una ripartenza in sicurezza del turismo. - gazzettanapoli : FlixBus potenzia la rete in Campania per una ripartenza in sicurezza del turismo. -

Ultime Notizie dalla rete : turismo Campania Puopolo: "Commissariare subito la Comunità Montana Ufita" Auspico che la Regione Campania nomini immediatamente un Commissario'. Giovannantonio Puopolo , presidente del comparto turismo e tempo libero di Confindustria Salerno, interviene sulle dimissioni ...

FlixBus potenzia la rete in Campania per una ripartenza in sicurezza del turismo. ... in linea con l'ideale di un turismo lento e di prossimità , caratterizzato da un impatto ... Anche chi parte dalla Campania ha la possibilità di raggiungere, con pochi cambi numerose destinazioni ...

Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive - Magazine Turismo e Cultura Regione Campania Parco Taburno-Camposauro nella rete Unesco: domani audizione in Regione “Con il presidente della Commissione Turismo, Lavoro e Attività Produttive, Giovanni Mensorio abbiamo convocato per domani 14 maggio, alle ore 16 nella sede del Consiglio regionale, un’audizione sulla ...

Coronavirus. Il bollettino: in Campania la curva scende al 5% Sono 1.110 i nuovi casi di Covid in Campania, di cui 387 sintomatici, su 18.701 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è del 5,93%, sost ...

Auspico che la Regionenomini immediatamente un Commissario'. Giovannantonio Puopolo , presidente del compartoe tempo libero di Confindustria Salerno, interviene sulle dimissioni ...... in linea con l'ideale di unlento e di prossimità , caratterizzato da un impatto ... Anche chi parte dallaha la possibilità di raggiungere, con pochi cambi numerose destinazioni ...“Con il presidente della Commissione Turismo, Lavoro e Attività Produttive, Giovanni Mensorio abbiamo convocato per domani 14 maggio, alle ore 16 nella sede del Consiglio regionale, un’audizione sulla ...Sono 1.110 i nuovi casi di Covid in Campania, di cui 387 sintomatici, su 18.701 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è del 5,93%, sost ...